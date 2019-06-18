Trabzonspor, Yusuf Sarı'yı KAP'A bildirdi!

Trabzonspor, 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yusuf Sarı'yı transfer ettiğini KAP'a bildirdi. Trabzonspor'dan KAP'A yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Yusuf Sarı ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 1.300.000.-TL garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 1.430.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 1.573.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Futbolcu menajeri CCB Menajerlik ve Danışmanlık Ltd. Şti.'ne, menajerlik hizmeti olarak 390.000.-TL+KDV ödenecektir. Bu menajerlik hizmet bedeli 3 yıllık dönem için olup, futbolcunun Kulübümüzde devam etme şartına bağlıdır.