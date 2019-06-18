18.06.2019 19:05
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Trabzonspor, Yusuf Sarı'yı KAP'A bildirdi!

Trabzonspor, Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Yusuf Sarı, ilk yıl 1,3 milyon TL, ikinci yıl 1,43 milyon TL, üçüncü yıl 1,57 milyon TL yıllık ücret alacak.

Trabzonspor, 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yusuf Sarı'yı transfer ettiğini KAP'a bildirdi. Trabzonspor'dan KAP'A yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Yusuf Sarı ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 1.300.000.-TL garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 1.430.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 1.573.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Futbolcu menajeri CCB Menajerlik ve Danışmanlık Ltd. Şti.'ne, menajerlik hizmeti olarak 390.000.-TL+KDV ödenecektir. Bu menajerlik hizmet bedeli 3 yıllık dönem için olup, futbolcunun Kulübümüzde devam etme şartına bağlıdır.

Trabzonspor, Yusuf Sarı'yı KAP'A bildirdi!

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Marsilya, Trabzonspor, Spor

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