Haberler» Spor» Haber

Trabzonspor Yusuf Yazıcı'yı KAP'a bildirdi! İşte sözleşmede yer alan tazminat maddesi

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı transferi için Lille ile anlaşmaya vardıklarını KAP'a bildirdi. Buna göre Lille Kulübü oyuncunun transferi için bonuslarla birlikte Trabzonspor'a 17,5 milyon euro verecek. Lille, Yusuf Yazıcı'yı Türkiye'den başka bir kulübe kiralar ya da satarsa 20 milyon euro tazminat ödeyecek.

06.08.2019 11:41
Trabzonspor Yusuf Yazıcı'yı KAP'a bildirdi! İşte sözleşmede yer alan tazminat maddesi

Trabzonspor Kulübü, Yusuf Yazıcı transferi için Lille ile anlaşmaya vardı. KAP'a yapılan açıklamada oyuncunun bonuslarla birlikte 17,5 milyon euro ve Edgar Miguel Le karşılığından gönderildiği belirtildi. Anlaşmada yer alan en önemli madde ise Yusuf Yazıcı'nın Türkiye'den herhangi bir takıma kiralanması ya da satılması durumunda Lille Kulübü'nün Trabzonspor'a 20 milyon euro tazminat ödeyecek olması.

İşte Trabzonspor Kulübü'nün KAP'a yaptığı açıklama;

Profesyonel futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Losc Lille kulübüne transferi konusunda, anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre;

-Losc Lille Kulübü, şirketimize sözleşme fesih bedeli olarak 16.500.000.-EUR ödeyecektir.

-Yusuf Yazıcı, 25 maç oynaması halinde, Losc Lille Kulübü, Şirketimize, 1.000.000.-EUR daha ödeyecektir.

-Yusuf Yazıcı'nın Losc Lille Kulübü ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin %20'si şirketimize ödenecektir.

-Losc Lille Kulübü, profesyonel oyuncuları Edgar Miguel Le'nin bedelsiz olarak şirketimize kesin transferine izin verecektir.

-Losc Lille Kulübü, Yusuf Yazıcı'yı Türkiye'de başka bir kulübe kiralamayacağını veya satmayacağını taahhüt etmektedir. Losc Lille Kulübü bu taahhüdünü ihlal ederse, Şirketimize 20.000.000.-EUR tazminat bedeli ödeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Lille, Yusuf Yazıcı transferini resmen açıkladı

Falcaodan Arda Turana transfer telefonu! İşte yaşananlar

Alper Potukun zor günleri! Ali Koç müdahale etti

Yusuf Yazıcı Lille formasını giydi!


Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Türkiye, Miguel, Spor

YORUMLAR (7)
FATİH TERİM: VALLAHA TRABZONSPOR YÖNETİMİ BUNDAN DAHA İYİ TEKLİFE SATAMAZDI YATSIN KALKSIN DUA ETSİN . HİKAYEYE BASKA ADAMLARLA DEVAM ETSİN .
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
CİHAT: 17, 5 milyon verebilecek klup olsaydı zaten onlar alırdı lille gitmezdi
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
TS 616161: HAHAAHAH och ne güzel bi Madde. Artik Türkiyeden Yusufu kimse alamaz HAHAHAHAHA. Hadi Galatsaray Burak Selcuk Olcan Ceyhun Umut Engin baytari aldigin gibi alsana Yusufu. Aslan yufum sanada basarilar diliyorum güzel kardesim yolun acik olsun. Sampiyonluk kutlamalarina 2020 mayis ayinda Trabzona bekleriz yine aslan Yusufum. Seviyoruz seni Trabzonlu Yusuf.
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
ANTİTS: hülle yapılır hüllse sorun değil bu kadar korkmasınlar
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
SERHAT: bu nasıl madde böyle bu Trabzonlulardan korkulur
Yayından Kaldır
3 1
Cevap yaz
VEHDETTİN KINALIZADEOĞLU: çöpün çöpü
Yayından Kaldır
3 6
Cevap yaz
MİSAFİR: Çöpse de bizim çöpümüz sana ne oluyor sen kendi çöplerinle ilgilen zira böyle transfer edebildiğin çöpün bile yok elinde buram buram hasedlik kokuyorsun
Yayından Kaldır
4 2
Son Dakika Spor Haberleri
13:55   Balkan Şampiyonası'nda 10 önemli madalya
13:53   Türkiye hokeyde kümede kaldı
13:51   Yeşilyurt Belediyespor çimleri kuruyan sahadaki çalışmasını yarıda bıraktı
13:44   "Fabrika Voleybol" çalışıyor
13:43   Fenerbahçe'de sezon hazırlıkları sürüyor
13:40   Eğirdir Gölü'ndeki ücretsiz yaz kursunda yelkenler fora
13:40   Beşiktaş'ta Karius'un sağlık durumu