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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Altay ile karşılaşacak

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın TFF 1. Lig ekibi Altay ile sahasında karşılaşacak.

18.12.2019 10:16 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:16Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Altay ile karşılaşacak
, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın TFF 1. Lig ekibi ile sahasında karşılaşacak.
İzmir'de oynanan ilk maçta 2-1 galip gelerek avantajlı bir skor ile rövanş maçına çıkacak bordo-mavililer, adını son 16 turuna yazdırmak istiyor.
Medical Park Stadı'nda 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Burak Şeker, yönetecek.
Fazla forma şansı bulamayan oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadro ile mücadele etmesi beklenen Karadeniz ekibinde, Abdulkadir Ömür ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor.
Trabzonspor'un Altay karşısına Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Fernandes, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Onazi, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Fıratcan Üzüm ve Ekuban 11'i ile çıkması bekleniyor.

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Kaynak: AA

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