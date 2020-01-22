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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a konuk olacak

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak.

22.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 22.01.2020 14:04Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a konuk olacak
, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Yukatel 'a konuk olacak.
Denizli Atatürk Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.
İki takım arasında Trabzon'da oynanan ilk maçı 2-0 kazanarak avantaj sağlayan bordo-mavililer, rakibi karşısında turu geçerek kupada yoluna devam etmek istiyor.
Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Caleb Ekuban, Daniel Sturridge ve Fıratcan Üzüm'ün sakatlıkları bulunuyor.
Trabzonspor'un Yukatel Denizlispor karşısına Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Kamil Ahmet Çörekçi, Mikel, Sosa, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme ve Sörloth muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.

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Kaynak: AA

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