08 Aralık 2018, 18:00
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Trabzonspor, Zirve Yürüyüşünü Sürdürüyor: 3-0

Trabzonspor, Süper Ligin 15. haftasında Atiker Konyaspor'u sahasında 3-0 mağlup etti ve galibiyet serisini sürdürdü.

Son haftaların formda takımı Trabzonspor, Atiker Konyaspor'u Şenol Güneş Spor Kompleksinde konuk etti. İkinci yarıda golleri bulan Trabzonspor, rakibini 3-0 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 76. dakikadan Rodallega, 77. dakikada Ekuban ve 89. dakikada Onazi kaydetti.

TRABZONSPOR, ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BEŞİKTAŞ'A KONUK OLACAK

Zirve yürüyüşünü sürdüren Trabzonspor, bu skorla puanını 25'e çıkardı. Atiker Konyaspor ise 21 puanda kaldı. Trabzonspor, önümüzdeki hafta Beşiktaş'a konuk olacak. Atiker Konyaspor ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Beşiktaş,Şenol Güneş,Konyaspor,Trabzonspor
08 Aralık 2018 Cumartesi 18:00



YORUMLAR (13)
MEHMET: bu sene şanbiyonus tırabson sipor
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2010 2011 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR: BORDO MAVİ
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RİZESPOR’LU: Maçı Takip Ettim,,Konyaspor Adam Gibi Oynadı,,Trabzonsporlu Futbolcular Çok Agresiftiler Kaleci onur ve rodellega,,Hakeme Yaptıkları Elkol Hareketlerinden Dolayı Oyundan Atılmalıydılar..Ayrıca Hakem Konyanın İki Penaltısını vermedi.yazık oldu kardeş Konya’ya.
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ALİ KOÇ: TRABZONSPOR 2010-2011 SEZONU İKİNCİSİDİR . SAYGI DUYUN. :))
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