Trabzonsporlu Boksör Sürmeneli, Rusya'da Altın Madalya Kazandı

Trabzonspor
'un başarılı sporcusu Busenaz Sürmeneli
, Rusya
'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa
Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, boksör Busenaz Sürmeneli'nin, Rusya'nın Vladikavkaz kentinde yapılan Ümit Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda, final maçında İtalyan boksör Angela Carini'yi 5-0 yenerek şampiyonluğa ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, 69 kiloda mücadele eden Sürmeneli'nin altın madalya kazandığı kaydedilerek, "Sporcumuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Busenaz Sürmeneli, Rusya Federasyonu, Spor
Kaynak: AA