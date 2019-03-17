17 Mart 2019, 18:43
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Trabzonsporlu Boksör Sürmeneli, Rusya'da Altın Madalya Kazandı

Trabzonsporlu Boksör Sürmeneli, Rusya

Trabzonspor'un başarılı sporcusu Busenaz Sürmeneli, Rusya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Trabzonspor'un başarılı sporcusu Busenaz Sürmeneli, Rusya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, boksör Busenaz Sürmeneli'nin, Rusya'nın Vladikavkaz kentinde yapılan Ümit Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda, final maçında İtalyan boksör Angela Carini'yi 5-0 yenerek şampiyonluğa ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, 69 kiloda mücadele eden Sürmeneli'nin altın madalya kazandığı kaydedilerek, "Sporcumuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadesine yer verildi. Busenaz Sürmeneli, Rusya Federasyonu, Spor
Kaynak: AA


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