27 Kasım 2018, 11:25
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Trabzonsporlu Ekuban, Annesinin Ölümü Nedeniyle İtalya'ya Gitti

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Caleb Ansah Ekuban, annesinin hayatını kaybetmesi sebebiyle İtalya'ya gitti.

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Caleb Ansah Ekuban'ın annesi Sabina Amissah'ın, dün gece geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiği ve oyuncunun da İtalya'ya gittiği belirtildi.

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili olarak başsağlığı mesajı yayınlanırken, yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"EKUBAN'IN ACISINI PAYLAŞIYORUZ"

"Futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın annesi Sabina Amissah'ın, dün gece geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yumduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Trabzonspor Kulübü olarakvefat haberinin ardından bu sabah cenazenin defnedileceği İtalya'ya hareket eden Caleb Ekuban'ın acısını paylaşıyor, kendisine ve ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor,İtalya
27 Kasım 2018 Salı 11:25



YORUMLAR (4)
İNSAN: Allah sabır versin.çok zor.
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LAZ: Basin Sagolsun Kara oglan.
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MAZLUM DER.AFRİKA ŞUBESİ: İmanlı gittiyse Allah rahmet eylesin.
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FENERLİ...: mekanı cennet olsun.
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