01 Aralık 2018, 21:19
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Trabzonsporlu Ekuban'ın Gözyaşları Geceye Damga Vurdu

Trabzonspor'da geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Ekuban, Kayseri deplasmanında 73. dakikada oyuna girdi, 83 dakikada attığı golden sonra gözyaşlarına boğuldu. Ekuban'ın gözyaşları Kayseri'de geceye damgasını vurdu.

Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Deplasmanda rakibini 2-0 mağlup eden bordo-mavili ekipte Ekuban'ın gözyaşları geceye damga vurdu.

Trabzonspor'un genç yıldızı Ekuban geçtiğimiz günlerde annesini kaybetmişti. Cenaze işlemleri için İtalya'ya giden yıldız futbolcu, teknik direktör Ünal Karaman'ın izin vermesine rağmen, Kayseri deplasmanında takımdaki yerini alacağını söylemiş ve cenaze işlemlerinin ardından Trabzon'a geri dönmüştü.

GOLÜNÜ ATTI, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ekuban, Kayserispor ile oynanan karşılaşmanın 74. dakikasında oyuna girdi. Genç futbolcu 83. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşa düzgün bir kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi ve takımını Kayserispor karşısında 1-0 öne geçirdi. Ekuban bu golden sonra gözyaşlarını tutamadı. Ekuban'ın gözyaşları sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan oldu.

TRABZONSPOR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili olarak başsağlığı mesajı yayınlanırken, yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban´ın annesi Sabina Amissah´ın, dün gece geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yumduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Trabzonspor Kulübü olarakvefat haberinin ardından bu sabah cenazenin defnedileceği İtalya'ya hareket eden Caleb Ekuban´ın acısını paylaşıyor, kendisine ve ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

İtalya,Kayserispor,Kayseri,Trabzonspor
01 Aralık 2018 Cumartesi 21:19



YORUMLAR (5)
GALATASARAYLILAR PENDİK: ANNE acısı acıların en büyüğüdür bu adam bu takıma acılı gününde geri dönüp top oynuyor ve gol atıyor ve ağlıyor ve bizide ağlatıyor bu fedakarlığı unutma Trabzon SELAM SANA EKUBAN
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M.USTA: inşallah seri devam eder.
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COŞKUN ÇAKIROĞLU: 2 top direkten döndü 1 tanesi gol olsa maç daha kolay olabilirdi bizim için ama yinede galip geldik, kayseride umarım alt sıralardan kurtulur haftaya artık bakalım konya maçınıda kazanabilirsek iyi bir seri yakalamış oluruz
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RİZESPOR’LU: Kardeş Kayseri’ye Çok Yazık Oldi.Baştan Sona Üstün Oynayan Taraf Kayserispordu,,Trabzon Ofsayytan bir gol buldu,,Ayrıca Kayserispor’un iki penaltısı verilmedi,,trabzonlu oyuncular,,hakeme yaptıkları elkol hateketlerinden dolayı Atılmalıydılar..yazık oldi Kayserispor’a vesselam.
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  • RİZESPORLUYA : sen Fenerbahçeli sin stop ÇUFÇUF. ÇUFÇUF ÇUFÇUF. stop bekleme yapma.
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