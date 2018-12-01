Trabzonsporlu Ekuban'ın Gözyaşları Geceye Damga Vurdu

Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Deplasmanda rakibini 2-0 mağlup eden bordo-mavili ekipte Ekuban'ın gözyaşları geceye damga vurdu.

Trabzonspor'un genç yıldızı Ekuban geçtiğimiz günlerde annesini kaybetmişti. Cenaze işlemleri için İtalya'ya giden yıldız futbolcu, teknik direktör Ünal Karaman'ın izin vermesine rağmen, Kayseri deplasmanında takımdaki yerini alacağını söylemiş ve cenaze işlemlerinin ardından Trabzon'a geri dönmüştü.

GOLÜNÜ ATTI, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ekuban, Kayserispor ile oynanan karşılaşmanın 74. dakikasında oyuna girdi. Genç futbolcu 83. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşa düzgün bir kafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi ve takımını Kayserispor karşısında 1-0 öne geçirdi. Ekuban bu golden sonra gözyaşlarını tutamadı. Ekuban'ın gözyaşları sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan oldu.

TRABZONSPOR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili olarak başsağlığı mesajı yayınlanırken, yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban´ın annesi Sabina Amissah´ın, dün gece geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayata gözlerini yumduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Trabzonspor Kulübü olarakvefat haberinin ardından bu sabah cenazenin defnedileceği İtalya'ya hareket eden Caleb Ekuban´ın acısını paylaşıyor, kendisine ve ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verilmişti.