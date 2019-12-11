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Trabzonsporlu futbolcu Ahmet Canbaz ameliyat edildi

Trabzonspor'un genç futbolcusu Ahmet Canbaz, Almanya'da ameliyat edildi.

11.12.2019 23:44 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:44Trabzonsporlu futbolcu Ahmet Canbaz ameliyat edildi
'un genç futbolcusu Ahmet Canbaz, 'da ameliyat edildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp doktoru Hakan Ayaz, futbolcu Ahmet Canbaz'ın Almanya'da başarılı bir operasyon geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Ahmet Canbaz'a teşhis amaçlı arthroscopy yapılarak kısmi yırtık bulunan ön çapraz bağ bakılarak değişmesine gerek olmadığı görüldü. Tibia platosundaki kırık ayrılmamış olduğundan müdahale edilmedi. Dış yan bağ kısmi yırtık derecesi fazla olduğu görülerek dikilmek sureti ile tamir edildi."
Operasyonu gerçekleştiren doktorun verdiği bilgiye göre Canbaz'a, 6 hafta özel dizlik ile hareketsizleştirme tedavisini takiben 6 hafta da özel fizyoterapi tedavisi uygulanacağını aktaran Ayaz, "Sporcumuz, süreç sonrasında Trabzon'a gelecek ve yaklaşık 4 hafta sürecek bireysel saha çalışmalarına başlayacak olup toplam 4 ay civarında bir rehabilitasyon dönemi geçirmesi planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ahmet Canbaz, Trabzonspor, Almanya, Spor

Kaynak: AA

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