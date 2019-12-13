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Trabzonsporlu futbolcu Ahmet Canbaz'ın tedavisi sürüyor

Almanya'daki bir hastanede ameliyat edilen Trabzonsporlu futbolcu Ahmet Canbaz'ın tedavisi sürüyor.

13.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:40Trabzonsporlu futbolcu Ahmet Canbaz'ın tedavisi sürüyor
'daki bir hastanede ameliyat edilen Trabzonsporlu futbolcu Ahmet Canbaz'ın tedavisi sürüyor.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulu üyesi Eda Lermi Zorer'in, iki gün önce Almanya'da başarılı bir operasyon geçiren genç futbolcu Ahmet Canbaz'ı hastanede ziyaret ettiği belirtildi.
Canbaz'a "geçmiş olsun" dileklerini ileten Zorer'in, genç oyuncunun en kısa zamanda aralarına dönmesi temennisinde bulunduğu kaydedildi.
Operasyonda, dış yan bağında oluşan kısmi yırtık dikilen futbolcunun 6 hafta özel dizlik kullanması, yaklaşık 4 ay da rehabilitasyon dönemi geçirmesi gerektiği bildirilmişti.

Ahmet Canbaz, Almanya, Spor

Kaynak: AA

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