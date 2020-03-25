Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Spor ››Trabzonsporlu futbolcu Çörekçi'nin dedesi Londra'da hayatını kaybetti - Spor

Trabzonsporlu futbolcu Çörekçi'nin dedesi Londra'da hayatını kaybetti

Trabzonsporlu futbolcu Kamil Ahmet Çörekçi'nin İngiltere'de yaşayan dedesi 87 yaşındaki Kıbrıslı Türk Kamil Ahmet, hayatını kaybetti.

25.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:30
Trabzonsporlu futbolcu Çörekçi'nin dedesi Londra'da hayatını kaybetti

Trabzonsporlu futbolcu Kamil Ahmet Çörekçi'nin İngiltere 'de yaşayan dedesi 87 yaşındaki Kıbrıslı Türk Kamil Ahmet, hayatını kaybetti. Dedesini kaybeden Kamil Ahmet Çörekçi, sosyal medya hesabından, "Seni çok seviyorum dede, mekanın cennet olsun. Nur içinde yat" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri Tufan Erhürman da Ahmet için bir taziye mesajı yayınladı.

DEDEYE SON MESAJ

Dedesinin adını taşıdığını ifade eden Çörekçi, "Senin ismini taşıdım. Beni hep takip ettin ve tüm kariyerim boyunca bana destek oldun. Hayat hakkında bana çok şey öğrettin, senin için ailenden daha önemli olan hiçbir şey yoktu. Kelimeler senin ne kadar büyük bir adam olduğunu açıklamaya yetmez" ifadelerini kullandı.

Kamil Ahmet için bir taziye mesajı yayınlayan Erhürman da "Hayatını mücadeleyle geçirmiş, mücadelesi, güler yüzü, beyefendiliği ve dostluğuyla hepimize örnek olmuş Kamil ağabeyimizi kaybettik. Çok üzgünüm. Hepimize sabır dilerim" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Kamil Ahmet, İngiltere, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Yıldız ismin annesi, koronavirüs nedeniyle komaya girdi Spor
Yıldız ismin annesi, koronavirüs nedeniyle komaya girdi
Beşiktaş’tan Talisca için resmi açıklama geldi Spor
Beşiktaş'tan Talisca için resmi açıklama geldi
Avrupa’da korkunç korona gerçeği! Devler Ligi maçı, tüm kıtaya yaydı Spor
Avrupa'da korkunç korona gerçeği! Devler Ligi maçı, tüm kıtaya yaydı
İşte Terim’in son durumu! Arda, yaptığı telefon görüşmesini anlattı Spor
İşte Terim'in son durumu! Arda, yaptığı telefon görüşmesini anlattı
G.Saray’da 3. koronavirüs paniği: Evimde karantinadayım Spor
G.Saray'da 3. koronavirüs paniği: Evimde karantinadayım
Play-off iddialarına, Nihat Özdemir’den çarpıcı yanıt Spor
Play-off iddialarına, Nihat Özdemir'den çarpıcı yanıt
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim’den ilk mesaj Spor
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim'den ilk mesaj
Saracchi’den koronavirüs sözleri: Lig oynansa hepimiz kapabilirdik Spor
Saracchi'den koronavirüs sözleri: Lig oynansa hepimiz kapabilirdik

Son Dakika Spor Haberleri

11:38: Altay'dan geri adım - Spor 11:24: Karl-Anthony Towns'ın annesi koronavirüse yakalandı! Komada tedavi görüyor - Spor 11:24: Interli Ashley Young, koronavirüsten korunma tecrübelerini paylaştı - Spor 11:17: İbrahim Çolak'tan Tokyo 2020 itirafı - Spor 11:12: Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? - Haberler 11:11: Milli tenisçilerden "Evde kal" çağrısı - Spor 10:54: Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları: Talisca için girişim yok - Spor 10:32: Fatih Terim'in koronavirüs tweeti, Türk spor tarihinin en çok beğeni alan tweeti oldu - Spor 10:31: Koronavirüsün Avrupa'da yayılmasına, Atalanta-Valencia maçı neden oldu - Spor 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 09:51: Arda Turan: Fatih Terim'le konuştum, sesi gayet iyi geliyordu - Spor