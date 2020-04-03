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Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen yemek yaparak 'Evde kal' çağrısında bulundu

Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında kulüp tarafından hazırlanan videoyla taraftara ve vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulundu.

03.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:22
Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen yemek yaparak 'Evde kal' çağrısında bulundu
Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında kulüp tarafından hazırlanan videoyla taraftara ve vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulundu.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda Hüseyin Türkmen, evinin mutfak bölümünde yemek yaptı.
"Mutfak Pasları" başlığıyla ve "Evde kal" etiketiyle paylaşılan videoda 22 yaşındaki futbolcu, 15 gündür karantinada olduğunu ve ister istemez başka faaliyetlere yöneldiğini söyledi.
Hüseyin Türkmen, mutfakta vakit geçirdiğini ancak kuru fasulyeyi ilk kez yapacağını belirterek, yemek hazırlıklarını tamamladı.
Masayı da hazırlayan Hüseyin Türkmen, kuru fasulye, pilav ve salata yaptı. Mutfağı temizlemeyi sevmediğini ifade eden Türkmen, bu konuda annesinden ve ablasından yardım aldığını kaydetti.
Paylaşılan video kısa sürede büyük ilgi görürken Türkmen, "Ben marifetlerimi sergiledim. Sıra Doğan (Erdoğan) kardeşim sende. Bu, öyle top kesmeye benzemez, mutfakta görelim seni." mesajı verdi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Hüseyin Türkmen, Spor
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Haberler ›› Spor ››Trabzonsporlu futbolcu Hüseyin Türkmen yemek yaparak 'Evde kal' çağrısında bulundu - Spor

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