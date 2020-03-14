Trabzonsporlu futbolcu Obi Mikel: "Bu durumda futbol oynamak istemiyorum"
Trabzonspor'un orta saha oyuncusu John Obi Mikel, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili endişesini paylaşarak, "Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum.
14.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:28
Trabzonspor 'un orta saha oyuncusu John Obi Mikel, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili endişesini paylaşarak, "Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum." ifadesini kullandı.
Obi Mikel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili endişesini dile getirdi.
Nijeryalı futbolcu, "Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum. Bu kritik zamanda herkes aileleri ve sevdikleri ile birlikte evde olmalıdır. Dünya bu tür çalkantılı dönemlerle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmelidir." ifadelerini kullandı.
Tecrübeli futbolcunun gönderisine yorum yapan Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao da "Haklısın John. Hayat, futboldan daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.
Obi Mikel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili endişesini dile getirdi.
Nijeryalı futbolcu, "Hayatta futboldan daha fazlası var. Kendimi rahat hissetmiyorum ve bu durumda futbol oynamak istemiyorum. Bu kritik zamanda herkes aileleri ve sevdikleri ile birlikte evde olmalıdır. Dünya bu tür çalkantılı dönemlerle karşı karşıya olduğu için sezon iptal edilmelidir." ifadelerini kullandı.
Tecrübeli futbolcunun gönderisine yorum yapan Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao da "Haklısın John. Hayat, futboldan daha önemli." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler : John Obi Mikel, Trabzonspor, Futbol, Spor
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