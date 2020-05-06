Haber, Son Dakika, Haberler

Trabzonsporlu futbolcular gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, üç grup halinde çalışmalarına devam etti.

06.05.2020 21:30 | Son Güncelleme: 06.05.2020 21:33
Süper Lig'in lideri Trabzonspor, üç grup halinde çalışmalarına devam etti.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gruplar halinde antrenman gerçekleştirdi.
Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın katılmadığı antrenmanda, sekiz futbolcudan oluşan üç grup aerobik dayanıklılık çalışması yaptı.
Trabzonspor, yarın gruplar halinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. Trabzonsporlu futbolcular gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Spor, Haber
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun ’mezar’ paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın Spor
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak Spor
Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak
Barcelona’ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray’ın radarına girdi Spor
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur Spor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur
Alman Hükumeti, Bundesliga’da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu Spor
Alman Hükumeti, Bundesliga'da liglerin mayısın ikinci yarısında başlayacağını duyurdu
Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe’den başka yerde kendimi göremiyorum Spor
Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum
Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım Spor
Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım
Fransız ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs için 100 bin euro bağışladı Spor
Fransız ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs için 100 bin euro bağışladı
Haberler››Spor››Trabzonsporlu futbolcular gruplar halinde çalışmalarını sürdürdü - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

23:56: Denizlispor antrenmanlar devam ediyor - Spor 23:50: Galatasaray'dan Luyindama paylaşımı - Spor 23:45: Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum - Spor 23:06: Almanya'da 1. ve 2. lig futbol maçları 15 Mayıs'ta başlıyor - Spor 22:45: Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor - Spor 21:24: Son dakika: 24 ilde hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detayları netleşti! Anneler Günü unutulmadı - Haber 21:19: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, vaka sayısındaki iki günlük artışın nedenini anlattı - Haber 10:29: Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı - Haberler