Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu

Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan Trabzonspor'un başarılı oyuncusu Doğan Erdoğan, mutfakta yemek yaparak, takım arkadaşı Uğurcan Çakır'a meydan okudu. Çakır ise yaptığı yemeğin ardından pasını takımın golcüsü Alexander Sörloth'a attı.

08.04.2020 19:02 | Son Güncelleme: 08.04.2020 19:32

Koronavirüs nedeniyle karantina günlerini evde geçiren Trabzonsporlu oyuncular, sahada bir birlerine verdikleri paslara ara verirken, mutfaklarda yaptıkları yemeklerle bir birlerine meydan okumaya başladı.

Takımın savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen, evinin mutfağında hünerlerini gösterirken, mutfak pasını takım arkadaşı Doğan Erdoğan'a atmıştı. Doğan ise aldığı pası evinde et sote yaparak takım arkadaşı kaleci Uğurcan Çakır'a meydan okudu. Doğan Erdoğan'ın meydan okumasını kabul eden Uğurcan, eşi Kübra Çakır ile mutfağa girerek, et sote yaptı. Yemek malzemelerini hazırladıkları sırada marketten aldıkları bütün yiyecekleri yıkamaları gerektiğini belirten başarılı kaleci, takımda bekar olan arkadaşlarına da evliliği tavsiye etti.

"GOL ATMAYA BENZEMEZ HÜNERLERİNİ GÖRMEK İSTİYORUZ"

Yemek yapımını bitirdikten sonra annesinin yaptığı turşudan da alarak masaya oturan başarılı kaleci, Doğan Erdoğan'dan aldığı pası takımın golcü oyuncusu Alexander Sörloth'e attı. Uğurcan Çakır, "Alex gol atmaya benzemez hünerlerini görmek istiyoruz" diyerek Sörloth'a meydan okudu.

Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu

Kaynak: İHA

Etiketler: Doğan Erdoğan , Trabzonspor, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu - Spor

Spor Manşet

Haberler

İngiltere’de maaş krizi büyüyor! Mesut Özil’in menajeri sert konuştu Spor
İngiltere'de maaş krizi büyüyor! Mesut Özil'in menajeri sert konuştu
Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor Spor
Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor
Oyuncularına parkta idman yaptıran Mourinho, hatasını kabul etti Spor
Oyuncularına parkta idman yaptıran Mourinho, hatasını kabul etti
Koronaya yakalanan hakem ve eşi, virüsü yendi Spor
Koronaya yakalanan hakem ve eşi, virüsü yendi
Korona tedavisi biten Rüştü, ’Bu işin şakası yok’ diyerek uyardı Spor
Korona tedavisi biten Rüştü, "Bu işin şakası yok" diyerek uyardı
Ünlü tenisçi çıplak pozunu sansürsüz paylaştı, sosyal medya yıkıldı Spor
Ünlü tenisçi çıplak pozunu sansürsüz paylaştı, sosyal medya yıkıldı
Devletin korona nedeniyle koyduğu yasağı delerek antrenman yaptılar Spor
Devletin korona nedeniyle koyduğu yasağı delerek antrenman yaptılar
F.Bahçeli yıldız ayrılık ateşini yaktı: Obra giderse, ben de giderim Spor
F.Bahçeli yıldız ayrılık ateşini yaktı: Obra giderse, ben de giderim

Son Dakika Spor Haberleri

20:20: Real Madrid'de sporcuların maaşları yüzde 20 düşürülecek - Spor 20:06: Bakan Kasapoğlu, paralimpik sporcularla görüştü - Spor 19:50: Futbol hakemi ve eşi corona virüsü yendi - Spor 19:50: Bayer Leverkusen, kaleci Lennart Grill'i transfer etti - Spor 19:36: Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu - Spor 19:02: Trabzonsporlu futbolcular, mutfakta birbirlerine meydan okudu - Spor 18:44: Mesut Özil'in menajeri maaş kesintisini kabul etmiyor - Spor 17:15: Rüştü Reçber son durumu hakkında bilgi verdi: Taburcu oldum ve evdeyim ama bu işin şakası yok - Spor 16:53: Karius çalışmalarını evinden sürdürüyor - Spor 16:20: Paket servise başlayan Nusret'in fiyatları sosyal medyanın diline düştü - Magazin 15:50: Oyuncularına parkta antrenman yaptıran Mourinho: Davranışlarımın devlet protokolü ile uyumlu olmadığını kabul ediyorum - Spor