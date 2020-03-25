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Trabzonsporlu futbolculara evde özel çalışma programı

Trabzonspor'da yeni tip (Kovid-19) salgını sebebiyle oyuncuların özel antrenman programı dahilinde evlerinde çalıştıkları bildirildi.

25.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:46
Trabzonsporlu futbolculara evde özel çalışma programı
Trabzonspor 'da yeni tip (Kovid-19) salgını sebebiyle oyuncuların özel antrenman programı dahilinde evlerinde çalıştıkları bildirildi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, "A takım futbolcularımız, teknik ekibimizin hazırladığı özel antrenman programı dahilinde çalışmalarını evlerinde sürdürmektedir. Futbolcularımız kendilerine tedarik edilen antrenman malzemeleriyle kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirmektedir." ifadelerine yer verildi.
Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların dün yapılan yeni tip koronavirüs testinin negatif çıktığı duyurulmuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Trabzonspor, Spor

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