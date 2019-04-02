Trabzonsporlu Hugo Rodallega Çin Yolcusu

Trabzonspor yönetiminin düşük bir teklif yaparak takımda kalmasını isteyeceği Kolombiyalı forvet Rodallega'nın menajerleri, alınan ücretin çok altında bir rakamın kabul edilemeyeceğini ama yine de indirim yapılabileceğini belirtmişti. Ancak ilk temaslar sonucunda taraflar uzlaşamadı.

Bu arada bazı menajerler de Rodallega'ya Çin seçeneğini sundu. Kolombiyalı oyuncunun bu öneriye sıcak baktığı ancak yine de ailesiyle birlikte değerlendirmek için süre istediği öğrenildi.

(Sabah)