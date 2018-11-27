27 Kasım 2018, 15:34
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Trabzonsporlu Onazi, Sakatlığı Nedeniyle 3 Hafta Oynayamayacak

Trabzonsporlu Onazi, Sakatlığı Nedeniyle 3 Hafta Oynayamayacak

Trabzonsporlu futbolcu Ogenyi Onazi, Fenerbahçe maçı sonrası yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Trabzonsporlu futbolcu Ogenyi Onazi'de yapılan fiziki muayene ve çekilen MR neticesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Onazi'nin sağlık durumu ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Onazi'nin kas ağrısı şikayetleri olduğunu belirten Bozdoğan, şunları kaydetti:

"Süper Lig'de oynadığımız Fenerbahçe maçı sonrasında sağ baldırında kas ağrısı şikayeti olan sporcumuz Ogenyi Onazi'de yapılan fiziki muayene ve çekilen MR neticesinde ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun 3 hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlaması beklenmektedir."

Bozdoğan
27 Kasım 2018 Salı 15:34



YORUMLAR (1)
ÇEBNİ: bu yabancıları kovsun trabzon genclerlen oynasın ligde kalır boş para veriliyor bunlara.
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  • JEYJEY TATİ : Kes lan. Artistlik yapma. Boş insanlar. Gennç olup oynayabilen takımda süre alıyor zaten. Onazinin yerine adam yok. Sende kafanın içinde olmayan gibi.
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