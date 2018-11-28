Joao Pereira, Trabzon'da Hesabı İsteyince Esnaf, "Hesabınız Fenerbahçe Maçında Ödendi" Yazılı Bir Not Gönderdi

Trabzonsporlu futbolcu Joao Pereira, Trabzon'da yemek yediği restoranda hesabı istediğinde, iş yeri sahibinin jestiyle karşılaştı.Bordo-mavili takımın Portekizli oyuncusu Pereira, kentte gittiği bir restoranda yemekten sonra hesabı istedi.
"HESABINIZ FENERBAHÇE MAÇINDA ÖDENDİ"
İş yeri sahibi tarafından Pereira'nın masasına, hesap yerine üzerinde "Hesabınız Fenerbahçe maçında ödendi. Afiyet olsun" yazan bir not gönderildi. Notu görünce şaşıran Pereira, notun fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak teşekkür etti.
Trabzon
28 Kasım 2018 Çarşamba 17:05