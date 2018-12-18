Trabzonsporlu Sosa ve Toure'nin Sağlık Durumu

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Trabzonspor'da sakatlığı bulunan futbolculardan Arjantinli Jose Sosa'nın 4-6, Senegalli Zargo Toure'nin ise 2-3 hafta takımla çalışmalara katılamayacağı bildirildi.Sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanan takım kaptanı Jose Sosa ve Zargo Toure'nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.Güven, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Sosa ve Toure'nin yapılan fiziki muayeneleri ve çekilen MR sonuçları değerlendirildiğinde, Sosa'nın sol bacak kas grubunda (kalf) ikinci derece yaralanma tespit edildi. Sosa, 4 ile 6 hafta arası takımla çalışmalara katılamayacak. Toure'nin ise sol ön uyluk (quadriceps) kasında birinci derece kas yaralanması saptandı. Bu oyuncumuzun da yaklaşık 2-3 hafta sonra çalışmalara başlamasını öngörmekteyiz."