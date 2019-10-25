Daniel Sturridge, mutfaktaki yeteneklerini sergiledi!

Trabzon'da seyyar balıkçılıktan balık restoranı sahipliğine bir başarı öyküsü ortaya koyan ve balıklarla yaptığı çeşitli yemekleri sosyal medyada paylaşmasıyla fenomen olan Erşan Yılmaz bu kez Trabzonspor'un İngiliz oyuncusu Danial Sturridge ile video çekti.

BALIKLAR CHEF STURRİDGE'TEN

30 yaşındaki oyuncu ile balık pişiren Yılmaz, Sturridge'nin sevinç dansına eşlik eden "Yarim" şarkısını da videoya fon müziği olarak ekledi. Videolarının sonunda soğan kırarak kendine has bir akım oluşturan Yılmaz bu akıma Sturridge'yi kattı. Sosyal medyaya "Bugün balıklar chef Daniel Sturridge'ten" başlığıyla yüklenen video kısa sürede ilgi gördü.