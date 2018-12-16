Trabzonsporlu Taraftarlar Arasındaki Arbedede 2 Polis Yaralandı

Ersan SAN-İSTANBUL/ DHA Vodafone Park
'ta oynanacak Beşiktaş- Trabzonspor
maçı için Gezi Parkı'nda toplanan Bordo-mavili taraftarlar arasında bilet yüzünden olduğu öne sürülen arbede yaşandı. Arbedeyi yatıştırmak için araya giren polislerden 2'si yaralandı. Bazı taraftarlar ise gözaltına alındı.
Trabzonspor taraftarı, Beşiktaş ile oynanacak maçı statta izlemek için Gezi Parkı'nda toplandı. İddiaya göre, Trabzonlu taraftarlar arasında bilet yüzünden arbede yaşandı. Arbedeyi yatıştırmak için araya giren polislerden 2'si yaralandı. Yaralı polisler, Taksim
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis
, taraftar grubuna müdahalede bulunarak dağıtırken, taraftarlardan gözaltına alınanlar oldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yaralı polisin ambulansa konulması
-Taraftarlar
-Önlem alan polis ekipleri
-Detaylar
Beşiktaş,Trabzonspor
16 Aralık 2018 Pazar 18:18