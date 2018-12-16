16 Aralık 2018, 16:18
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Trabzonsporlu Taraftarlar, Taksim'de GS Store'a Saldırdı

Beşiktaş maçını statta takip etmek için İstanbul'a gelen bordo-mavili taraftarlar, Taksim'de bulunan Galatasaray Store mağazasına saldırdı.

Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında bu akşam Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi, Halil Umut Meler yönetecek.

Mücadeleyi stattan izlemek için İstanbul'a gelen bordo-mavili taraftarlar, Taksim'de dolaşırken ortalık karıştı. Bazı taraftarlar, Galatasaray ürünlerinin satıldığı GS Store mağazasına saldırdı. Bazı Trabzonsporlu taraftarlar olayları yatıştırmaya çalışırken güvenlik görevlileri GS Store'un önüne geldi, mağaza ise kepenk kapattı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar, saldırıya tepki gösterdi.

Galatasaray,İstanbul,Beşiktaş,Taksim
16 Aralık 2018 Pazar 16:18



YORUMLAR (21)
ULTRASLAN: Geliyoruzz hamsi kafalılar siz orda kalınnn.
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UMİT: Bir de balik ta fosfor var göze beyne iyi gelir derler bunlara ters etki yapmis ulan maciniz Besiktasla GS ile degil beyin özurluler
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16 9
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MAÇO: Hamsi düştü tamam da gs storede bulunmaz başka kapıya hadiii
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9 7
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PROVOKASYON: Şu aşamada hiç bir Trabzonspor taraftarı bu çirkinliğe izin vermez. Orada provokatif bir eylem var. . Zaten pek çok taraftar olayı durdurmaya çalışmış. Bunun ne anlama geldiğini herkes gayet iyi biliyor. . . Kimse kendi ayağına kurşun sıkmaz. Ve bu durumun kavrayamayanın da aklından şüphe ederim. . .
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13 7
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ANADOLUDA Kİ TRABZONLU: Tüm Trabzonspor taraftarı ve camiası iclerindeki Fenerbahçeli hain trabzonlulari ifşa etmeli ve tepki göstermelidir. Biz yıllardır gsli arkadaslarla dostca gezer maç izleriz.. bizim basarimizdan gurur duyar gs camiası.. yapmayın etmeyin tezgah var
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15 7
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