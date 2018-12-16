Trabzonsporlu Taraftarlar Toplanmaya Başladı

Trabzonsporlu taraftarlar Taksim
'de toplanıyor
Olgucan KALKAN/ İSTANBUL,(DHA
)
Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Beşiktaş
sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Vodafone Park
'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Maç öncesinde Trabzonspor taraftarları Taksim'deki Gezi Parkı'nda toplanmaya başladı. Karşılaşma için Gezi Parkı'nda bir araya gelen bordo-mavili taraftalar, stada hareket saatine kadar meşaleler eşliğinde marş söyleyip Trabzonspor lehinde tezahüratlarda bulundu.
DHA,Taksim,Trabzonspor
16 Aralık 2018 Pazar 16:22