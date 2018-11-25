Trabzonsporlu Taraftarlardan Fenerbahçe'ye Gönderme: Özgür Kalacak Kadar Masum Değilsin

Spor Toto Süper Ligin 13. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Trabzonspor'un gollerini Novak ve Sosa kaydederken, Fenerbahçe'nin tek golü Frey'den geldi. Trabzonspor - Fenerbahçe maçının başlama düdüğünden önce koreografi yapıldı.

TEMEL REİS TEMALI KOREOGRAFİ

Bordo mavili taraftarların hazırladığı koreografide bordo, mavi ve beyaz kartonlar ile oluşturulan sembolik Trabzonspor logosu arasından yükselen bordo mavili formalı çizgi film karakteri Temel Reis'in eliyle yakaladığı kanarya yer aldı. Ayrıca tribünde, 'Özgür kalacak kadar masum değilsin' yazısına da yer verildi.