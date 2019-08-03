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Trabzonsporlu Uğurcan Çakır dünya evine girdi

Trabzonsporlu futbolcu Uğurcan Çakır, Kübra Yıldız ile İsviçre'de yaptığı düğün sonrası Trabzon'da da düğün yaptı.

03.08.2019 22:05 Trabzonsporlu Uğurcan Çakır dünya evine girdi
Trabzonsporlu futbolcu Uğurcan Çakır, Kübra Yıldız ile İsviçre'de yaptığı düğün sonrası Trabzon'da da düğün yaptı. Trabzon'da bir otelde düzenlenen nikah törenini Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç kıydı. Çiftin şahitliklerini ise Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, Teknik Direktör Ünal Karaman ve Yusuf Yazıcı yaptı. Nikah töreni sonrasında Sinan Yılmaz'ın söylediği şarkılar eşliğinde davetliler gönüllerince eğlenirken, takım arkadaşları ise başarılı oyuncuyu yalnız bırakmadı.
(Gökmen Şahin/İHA)

İsviçre, Trabzon, Güncel

Kaynak: İHA

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