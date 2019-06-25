25.06.2019 11:09
Haberler » Spor » Haber

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı ailesiyle tatilin tadını çıkartıyor

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı ailesiyle tatilin tadını çıkartıyor

Trabzonspor'da, transferin bir numaralı ismi Yusuf Yazıcı ailesiyle birlikte tatilin tadını çıkartıyor.

Trabzonspor 'da, transferin bir numaralı ismi Yusuf Yazıcı ailesiyle birlikte tatilin tadını çıkartıyor.

A Milli Takımın ve Trabzonspor'un başarılı isimlerinden Yusuf Yazıcı, transfer gündeminden uzak bir şekilde ailesiyle birlikte tatilin tadını çıkartıyor. Babası, annesi, abisi ve küçük kardeşiyle birlikte tatil yapan Yusuf Yazıcı, abisi Cihan Yazıcı ile birlikte deniz paraşütüne binerek stres attı.

Avrupa 'nın önemli kulüplerinden gelen transfer tekliflerine bordo-mavili kulüp şimdilik sıcak bakmazken, Yusuf Yazıcı'nın peşini bırakmayan Fransız kulübü Lille'nin son teklifini yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Son olarak 15 Milyon Euro gibi bir rakam ile bordo-mavili kulübün kapısını çalan Fransız ekibi, önümüzdeki günlerde bu rakamı yükselterek yeniden Trabzonspor'un kapısını çalma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtiliyor. - TRABZON
Kaynak: İHA
Cihan Yazıcı , Trabzonspor , Yusuf Yazıcı , Spor

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:58 Engel tanımayan milli sporcunun hedefi 2020 Paralimpik Oyunları
11:58 Eskişehirspor'a - 6 puan kapıda
11:58 Yeni Malatyaspor'un hücum hattı güçleniyor
11:49 Paralimpik tenisçilerden 1 altın ve 2 gümüş madalya
11:42 Gulbrandsen, Medipol Başakşehir için İstanbul'da
11:34 NBA'de sezonun MVP'si Giannis Antetokounmpo
11:32 Kupa Amerika'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu