25.06.2019 23:03
Haberler » Spor » Haber

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı ailesiyle tatilin tadını çıkartıyor

- Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı ailesiyle tatilin tadını çıkartıyorTRABZON - Trabzonspor'da, transferin bir numaralı ismi Yusuf Yazıcı ailesiyle birlikte tatilin tadını çıkartıyor.

- Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı ailesiyle tatilin tadını çıkartıyor
TRABZON - Trabzonspor'da, transferin bir numaralı ismi Yusuf Yazıcı ailesiyle birlikte tatilin tadını çıkartıyor.
A Milli Takımın ve Trabzonspor'un başarılı isimlerinden Yusuf Yazıcı, transfer gündeminden uzak bir şekilde ailesiyle birlikte tatilin tadını çıkartıyor. Babası, annesi, abisi ve küçük kardeşiyle birlikte tatil yapan Yusuf Yazıcı, abisi Cihan Yazıcı ile birlikte deniz paraşütüne binerek stres attı.
Avrupa 'nın önemli kulüplerinden gelen transfer tekliflerine bordo-mavili kulüp şimdilik sıcak bakmazken, Yusuf Yazıcı'nın peşini bırakmayan Fransız kulübü Lille'nin son teklifini yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Son olarak 15 Milyon Euro gibi bir rakam ile bordo-mavili kulübün kapısını çalan Fransız ekibi, önümüzdeki günlerde bu rakamı yükselterek yeniden Trabzonspor'un kapısını çalma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu belirtiliyor.Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı ailesiyle tatilin tadını çıkartıyor
Kaynak: İHA
Trabzon , Trabzonspor , Yusuf Yazıcı , Spor

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
00:22 Kadınlar Dünya Kupası: Hollanda ve İtalya çeyrek finale yükseldi
00:05 Türkiye 20-23 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası
00:01 Hollanda ilk kez çeyrek finalde
23:58 Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
23:32 ULEB Avrupa Kupası'na 3 Türk takımı katılacak
23:30 Rıza Kayaalp dünyaevine girdi
23:27 Everton, Barcelona'dan Andre Gomes'i transfer etti