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Trabzonsporlular Derneğinden Düzce'de bir ilk

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 5 ay önce kurulan Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği, Düzce'de bir ilki gerçekleştiriyor.

08.01.2020 13:03 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:08 Trabzonsporlular Derneğinden Düzce'de bir ilk
DÜZCE(İHA) – 'de 5 ay önce kurulan Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği, Düzce'de bir ilki gerçekleştiriyor. Dernek üyeleri Anıtpark'ta Düzce'de ilk kez yapılacak olan hamsi festivaline herkesi davet etti.

Kurulmasından kısa süre bir sonra Düzce'de bir ilki gerçekleştirmek için harekete geçen Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği çalışanları Anıtpark Meydanı'nda Hamsi Festivali düzenliyor. Festival öncesinde Düzce'deki basın mensuplarıyla bir araya gelen Düzce Trabzonsporlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Bilgin, Derneğin kurucu üyeleri Serkan Durnaoğlu, Ertuğrul Adalı, Erdoğan Yılmaz, Cengiz Demir ve Azem Sarı, yapacakları festival hakkında bilgi verdi.

Dernek üyeleri adına açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Mustafa Bilgin, şu ifadelere yer verdi: "Kısa önce kurulduk ama Düzce için bir ilki gerçekleştirmek adına çalışmalarımıza başladık. Dernek üyelerimizle birlikte Düzce'de ilk olacak Hamsi Festivali düzenleyeceğiz. Festivalde iki buçuk ton hamsi dağıtmayı düşünüyoruz. Festivalde horon ve kültürümüzü seslendirecek sanatçılar da olacak. 15-16-17 Ocak tarihlerinde Anıtpark Meydanı'nda yapacağımız festivale tüm Düzcelileri davet ediyoruz. 15 Ocak'ta çadırlarımızı kurmaya başlayacağız. Çevre illerden de derneklere çağrıda bulunduk. Onların da festivale gelmesini bekliyoruz. Muhtemelen Cumartesi ve Pazar günü öğlen saatleriyle birlikte hamsi dağıtmaya başlayacağız. Bu festivali her yıl yapmayı hedefliyoruz. Festivalimizde hamsi dışında yöresel ürünler de sergilenecek."

Dernek Başkanı Bilgin, gelen bir soru üzerine esprili bir şekilde cevap vererek, "Bizim için havanın nasıl olduğu çok önemli değil. Fırtına esmesi bizim için iyi olur çünkü Karadeniz'de fırtına sert eser" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Mustafa Bilgin, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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