Trabzonumuza Üç Millet Bahçesini Kazandırmış Olacağız"

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon'a ikisi ilçe, biri de merkezde olmak üzere üç millet bahçesi kazandıracaklarını söyledi.Kurum, Trabzon Valiliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon'a yaklaşık bir ay önce geldiğini anımsatarak, hem kentsel dönüşüm noktasında hem şehrin yaşam kalitesini artırmak, millet bahçeleri yapmak adına birçok projeyi konuştuklarını belirtti.O gün aldıkları kararlar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı manifesto çerçevesinde şehirlerde bu projelerin yapılıp yapılmadığının ve aşamalarının takibi için ziyaretlerde bulunduklarını anlatan Kurum, bu kapsamda gazi şehir Gaziantep'te, bugün de kadim şehir Trabzon'da bulunduklarını ifade etti.Kurum, Trabzon'da devam eden Zağnos ve Tabakhane kentsel dönüşüm projelerine, arasında kalan Pazarkapı bölgesinde yaklaşık 3 hektarlık alanı da eklediklerini kaydederek, "Bu alanın da eklenmesiyle 50 hektarlık alanda, Zağnos, Tabakhane arasında dönüşüme uğramamış hiçbir alanımız kalmamış olacak. Bu projeyi de Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle yürütüyor olacağız." diye konuştu.Çömlekçi Mahallesi'nde 10 hektarlık alanda kentsel dönüşüm çalışmasına başladıklarını anımsatan Kurum, şöyle devam etti:"2019 yılı itibarıyla buradaki çalışmaya başlayacağız ve tüm Çömlekçi bölgesinde 2023 yılına kadar da dönüşmemiş riskli olan hiçbir konutumuz kalmayacak. Bugüne kadar Çömlekçi bölgesinde, Zağnos ve Tabakhane bölgesinde 1 milyar liraya yakın kamulaştırma bedeli harcadık ve bunlara yapım bedellerinin eklenmesiyle birlikte de bu bölge hem Trabzonumuz hem bölge için çok önemli bir değer haline gelecek."Bakan Kurum, bir diğer projenin de Uzun Sokak ve Maraş caddelerindeki sokak sağlıklaştırma projesi olduğuna dikkati çekerek, Bakanlığın hem teknik hem de maddi destek vermek suretiyle söz konusu projeye gelecek ay itibarıyla başlayacaklarını ve hızlı bir şekilde bitireceklerini söyledi.Projenin, Trabzon meydanı için çok önemli olduğunu vurgulayan Kurum, "Tarihimizin, kültürümüzün öne çıkacağı, sokak ve çevre tabelalarının, aydınlatmaların düzenlenmesi suretiyle de bu bölgedeki güzellikleri ortaya çıkaracak önemli bir projemiz olacak." dedi.Kurum, Yomra dere ıslahı çalışmasını yapacaklarını ifade ettiklerini belirterek, TOKİ Başkanlığının bu bölgede yaptığı konut çerçevesinde dere ıslah projesinin çalışmasına da başladığını, bu ıslah işini de hızlı şekilde yürüteceklerini kaydetti.Trabzon'un kanalizasyon, içme suyu ve atık su arıtma tesisiyle alakalı çalışma yapacaklarını daha önce ifade ettiklerini hatırlatan Kurum, şöyle konuştu:"Bu çalışmayı yaptık, tamamladık, proje hem Büyükşehir Belediyemiz hem İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle ortak yürütülüyor. Proje safhasını tamamladık ve bundan sonraki süreçte de artık inşallah bu yıl bu uygulamaya başlayacağız. Bu uygulamanın toplam yatırım bedeli 100 milyon avro tutarında. Bunları da 5 yıllık sürece etaplayarak şehirdeki içme suyu, kanalizasyon ve atık su arıtma tesisi problemini de çözmüş olacağız.""Mart ayı içerisinde ihalelerini de yapıyor olacağız"Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 81 ilde en az bir millet bahçesi yapma hedeflerine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Trabzon'da millet bahçelerine ilişkin iki alanda çalışıyoruz, biri Avni Aker Stadyumumuzun olduğu alan, diğeri de Akçaabat'ta 22 bin 400 metrekare alan. Bu alanlara ilişkin çalışmalar süratle tamamlandı ve mart ayı içerisinde ihalelerini de yapıyor olacağız. Avni Aker Stadyumu 57 bin metrekarelik alan, bu millet bahçesinin içinde Trabzonsporumuzun tarihini yaşatacak bir tribünü burada koruyor olacağız ve bunun içinde gezinti alanları, millet kıraathanesi ve şehrin nefes alacağı, gencimizin, çocuğumuzun, yaşlımızın nefes alacağı çok önemli bu projeyi de Avni Aker Stadyumu'nun olduğu alanda kazandırıyor olacağız. Yine bunun benzerinde 22 bin metrekarelik millet bahçesini de Akçaabatımıza kazandırmış olacağız."Vakfıkebir ilçesinde 22 bin metrekarelik alanda ise proje çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Kurum, onun da bitmesine müteakip Trabzon'a, iki ilçe, bir de merkezde olmak üzere üç millet bahçesini kazandırmış olacaklarını söyledi.Kurum, Trabzon ve bölge için çok önemli bir proje olan Sürmene ilçesinde yapılacak liman projesine işaret ederek, "9'uncu deniz üssünün inşa edildiği 41 bin metrekarelik alanın da Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzce tahsisini Milli Savunma Bakanlığımıza yaptık ve burada da deniz üssü inşaatının önünü tamamen açtık. Deniz üssünün yapılması hem bu bölge hem Trabzonumuz için çok önemli bir proje. Bu projenin de önünü açarak bölgede yeni bir istihdam kapısı yaratmış olduk." diye konuştu.Bu projelerin takiplerini yapacaklarına dikkati çeken Kurum, "Trabzonumuzu bulunduğu konumdan daha iyi konuma getirmek, aldığımız bayrağı daha yukarıya taşımak adına bu projeleri gerçekleştireceğiz ve şehirde vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmak amacıyla da bu projeleri yapıyor olacağız." dedi.Bakan Kurum, bir gazetecinin "Şehir merkezinde yapılacak millet bahçesi içerisinde tiyatro ya da kültür sanatla alakalı bir şeyler yapılacak mı?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:"Aslolan burada şu; Trabzonlu vatandaşlarımızın gelip burada nefes alacağı, yeşil alanlarda yürüyüp oynayıp koşabileceği, yürüyüş yollarında yürüyecekleri, bisiklet yollarında bisiklete binecekleri bir alanı projelendiriyoruz. Bunun dışında eğer proje içerisinde uygun alan olursa Sayın Başkanımızın da Trabzon'da böyle bir talebi var, 'İçinde müze olabilir mi?' diye, hatta bugün Ticaret Odamıza uğradık, odamızda bir müze var, 'O müzeyi de acaba bir yere taşıyabilir miyiz'i de tartışıyoruz, tabii bunları birleştireceğiz. Trabzon'un bir müze ihtiyacı var, inşallah o müzenin de en uygun yerde, en yakın zamanda inşaatını gerçekleştirmek istiyoruz ama bu millet bahçesi içi olabilir veya tarihi tescilli bir bina içerisinde müze projesi de olabilir. Bunu süreç içerisinde konuşup karar alacağız ve Trabzonumuza bir de müze kazandıracağız."Bakan Kurum, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu da ziyaret etti. Kurum, TTSO Yönetim Kurulu üyeleri ile toplantı gerçekleştirdi.Hacısalihoğlu, ziyaret anısına Kurum'a plaket takdim etti.Kurum'a ziyareti sırasında Vali İsmail Ustaoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ve diğer ilgililer eşlik etti.(Bitti)