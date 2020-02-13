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Trabzosnpor, Sörloth'a verilen 2 maç cezaya itiraz edecek

PFDK'nın Sörloth'a 2 maç cezası vermesi sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sörloth'a verilen ceza kabul edilemez. Tahkim Kurulu'na gideceğiz. Geçmişte buna benzer Gomis ve Elmander kararları var. Böyle bir şey olamaz" dedi.

13.02.2020 18:04 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:21

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Gençlerbirliği müsabakasında rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gören Trabzonsporlu Alexander Sörloth'a 2 maç ceza verdi.

"BU KARAR KABUL EDİLEMEZ"

Bu cezası sonrası Trabzonspor Kulübü harekete geçti. TRT Spor'a konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu, "Sörloth 230 maçta 16 sarı kart görmüş bir futbolcu. Bu karar kabul edilemez, benim oyuncum ilk tekmede kendini yere atsa, ona tekme atan oyuncu kırmızı kart görecekti. Hemen Tahkim'e gidiyoruz. Geçmişte buna benzer Gomis ve Elmander kararları var. Böyle bir şey olamaz." açıklamasında bulundu.

Ahmet Ağaoğlu
Trabzosnpor, Sörloth'a verilen 2 maç cezaya itiraz edecek

Johan Erik Calvin Elmander, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Spor


HABER YORUMLARI (19)
ENDER ESER:ellalemın derdı fener olmuş demekkı zamanında alayına koymuş
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NAZIM GÜÇLÜ:Sanamı soracaklardı lauk
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HAHAHA:pozisyon özet vb. ortada bişey yok görmeden bilmeden sallıyolaa
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ADINIZI YAZIN:Sivas olsaydı 6 maç ceza verilerdi
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BENCE:adamı ne biçim itti 10 takla attı takla başına ceza verin 10 maç anca adalet yerini bulmuş olur bence
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MEMLEKETİM:Hicbir takimin taraftari degilim. Lakin mac bitmis yeniyorsunuz. Yaptigin haraket 2 mac degil en az 3 mac olmaliydi. Her tahrik etmeye bu sekilde davranirsan ceza kacinilmaz olur.
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MEMLEKETİM:At gözlügüyle yorum yapmayin. Fanatikligide birakin. Yok efendim tekme yemis. Birakinda okadar maasa bir kac tekme yesin. Bunlari sagundugunuz icin her mac kirmizi kart megillisi olacak. Millet kis kiyamet 2 binlira maasa demir büküyor, cimento döküyor. Futbol koktey partisinde kagit oyunu degil. Sizin dediginiz gibi düsünürsen, küfür yedin cek silahi. Tekme yedin git vur. Sizler gibi futboldan anlamayan tarafli egriye dogru diyen zihniyetlerin yüzünden Memleket''imde spor ahlaki kalmadi.
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USTA:o tekmeleri sen yeseydin kim bilir adamı vururmuydun. adam özür bile diledi. yaptığı yanlışın farkına vardı. bakalım federasyon anlıycakmı yanlışını
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GURBETCİ:Dogru adami öldürdü itmedi
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2 6
TRABZONGULDAK:takım tutmayan buraya zaman ayırıp fikrini yazmaz PALAVRACIIIII
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