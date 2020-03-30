Trafiğe 1 ayda 53 bin 135 aracın kaydı yapıldı

Trafiğe şubat ayında 53 bin 135 aracın kaydı yapılırken, 4 bin 648 aracın trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı söz konusu ayda 48 bin 487 arttı.Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.Buna göre, şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artarak 22 milyon 940 bin 636'dan, 23 milyon 293 bin 489'a yükseldi. Bunların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,4'ünü motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 53 bin 135 olarak gerçekleşti. Söz konusu taşıtlar içinde otomobil yüzde 60,3 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili, yüzde 15,2 ile motosiklet, yüzde 13,9 ile kamyonet, yüzde 5,9 ile traktör, yüzde 2,3 ile kamyon, yüzde 1,1 ile minibüs, yüzde 1 ile otobüs ve yüzde 0,3 ile özel amaçlı taşıtlar izledi.Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 43,8 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı söz konusu dönemde özel amaçlı taşıtlarda yüzde 53, kamyonette yüzde 52,4, otomobilde yüze 51,4, minibüste yüzde 50,9, kamyonda yüzde 31,5 ve otobüste yüzde 21,1 azalırken, motosiklette yüzde 28,7 ve traktörde yüzde 12,2 arttı.Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 56,2 arttı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde yüzde 98,5, otomobilde yüzde 73,6, kamyonda yüzde 68,3, kamyonette yüzde 67,9, otobüste yüzde 61,1, minibüste yüzde 6,9 ve motosiklette yüzde 4,6 artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 43,1 geriledi.Şubatta 53 bin 135 taşıtın trafiğe kaydı gerçekleştirilirken, 4 bin 648 taşıtın trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 48 bin 487 arttı.Devri yapılan araçlarDevri yapılan toplam 843 bin 550 taşıtın yüzde 72,5'ini otomobil, yüzde 16,5'ini kamyonet, yüzde 3,3'ünün motosiklet, yüzde 3'ünü traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 15,6'sı Renault, yüzde 11,9'u Fiat, yüzde 8,3'ü Volkswagen, yüzde 8,1'i Toyota, yüzde 6,4'ü Peugeot, yüzde 5,7'si Dacia, yüzde 5'i Skoda, yüzde 4,5'i Hyundai, yüzde 4,4'ü Honda, yüzde 3,8'i Seat, yüzde 3,7'si Mercedes-Benz, yüzde 3,4'ü Citroen, yüzde 3'ü Kia, yüzde 3'ü Opel, yüde 2,7'si Ford, yüzde 2,1'i Audi, yüzde 1,8'i BMW, yüzde 1,3'ü Nissan, yüzde 0,8'i Jeep, yüzde 0,7'si Volvo ve yüzde 3,7'si diğer markalardan oldu.Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 32 bin 53 otomobilin yüzde 44,7'si benzin, yüzde 43,1'i dizel, yüzde 7,7'si LPG yakıtlı, yüzde 4,5'i elektrikli veya hibrit olarak kayıtlara geçti.Şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 598 bin 885 otomobilin ise yüzde 38,2'sinin dizel, yüzde 37,2'sinin LPG'li, yüzde 24,1'inin benzinli, yüzde 0,1'inin elektrikli veya hibrit olduğu görüldü. Otomobillerin yüzde 0,3'ünün ise yakıt türü bilinmiyor.Trafiğe kayıtlı otomobillerin yüzde 29'unun 1501-1600, yüzde 28,8'inin 1401-1500, yüzde 20,3'ünün 1300 ve altı, yüzde 16'sının 1301-1400, yüzde 4,9'unun 1601-2000, yüzde 1'inin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olması dikkati çekti.Kaydı yapılan otomobillerin yüzde 53,6'sının beyaz, yüzde 23,3'ünün gri, yüzde 6,7'sinin kırmızı, yüzde 6'sının siyah, yüzde 5,9'unun mavi olduğu görülürken, geriye kalan kısım diğer renklerden oluştu.

Kaynak: AA