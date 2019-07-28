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Trafiğe açılması beklenen FSM'de son çalışmalar havadan görüntülendi

Trafiğe açılması beklenen FSM'de son çalışmalar havadan görüntülendi FSM Köprüsü'nde son durum havadan görüntülendi Asfaltlama çalışmaları tamamlanan köprü yolundaki çizgilerin çekildiİSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yol bakım çalışmaları kapsamında asfaltlama çalışmaları sona erdi.

28.07.2019 14:21
Trafiğe açılması beklenen FSM'de son çalışmalar havadan görüntülendi
Trafiğe açılması beklenen FSM'de son çalışmalar havadan görüntülendi
FSM Köprüsü'nde son durum havadan görüntülendi
Asfaltlama çalışmaları tamamlanan köprü yolundaki çizgilerin çekildi
İSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yol bakım çalışmaları kapsamında asfaltlama çalışmaları sona erdi. Yol şerit çizgilerinin çekildiği görülen köprüdeki son durum ise havadan görüntülendi.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran'da başlayan asfalt yenileme çalışmalarında sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada köprünün planlanan tarihten daha önce Kurban bayramı öncesinde trafiğe açılacağını söylemişti. Bu kapsamda Bakan Cahit Turhan bugün yaptığı açıklamada, "FSM Köprüsü'ndeki üstyapı ve derz onarım çalışmalarının ikinci etabında çalışmaları tamamlayıp bugün köprüyü trafiğe açıyoruz" demişti. Çalışmalarda sona gelinen FSM Köprüsü havadan görüntülendi. Görüntülerde, son rötuşların yapıldığı ve çekilen çizgilerin kontrol edildiği görüldü. Çizgilerin tamamının çekildiği görülen köprüde yetkililer tarafından son hazırlıklar yapılıyor.

Fatih Sultan, Genel

Kaynak: İHA

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