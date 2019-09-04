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Trafiğe aldırmadan yol ortasında dans etti, araba çarptı

ABD'de müziğin ritmine kendisini kaptırarak yol ortasında dans eden bir gence, otomobil çarptı.

04.09.2019 10:52 Trafiğe aldırmadan yol ortasında dans etti, araba çarptı
ABD'de müziğin ritmine kendisini kaptırarak yol ortasında dans eden bir gence, otomobil çarptı. Kazayı, gencin dansını kaydeden arkadaşları görüntüledi.
Sosyal medyada çokça yorum alan olayın, New York'un Brooklyn bölgesinode meydana geldiği belirtildi. Görüntülerde akşam saatlerinde bir caddede sırtında Jamaika bayrağı ile siyahi bir gencin dans etmekte olduğu görülüyor. Arkadaşlarının kaydettiği görüntülerde, üzerinde olduğu yoldaki araçları umursamadan dans eden gence, hızla gelen bir otomobilin çarptığı görülüyor. Görüntülerde en son, kaza ile beraber gencin yol kenarına savrulduğu görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Gencin dans etmesi
Otomobilin çarpması
Gencin yol kenarına savrulması



Amerika Birleşik Devletleri, Brooklyn, New York, Güncel

Kaynak: DHA

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