Trafiğe Kapalı Alana Otomobiliyle Giren Sürücüyü Polis Affetmedi

13 Aralık 2018 Perşembe 12:55



13 Aralık 2018 Perşembe 12:55

Bisiklet kullanımının dahi yasak olduğu Akyazı Çarşı içerisine bariyerleri ayaklarıyla parçalayıp otomobille giren sürücüye 'Kamu Malına Zarar Verme ve Yaya Yolunda Araç Kullanmadan' işlem yapıldı.Olay, Akyazı ilçesinde 2 gün önce gece saatlerinde meydana geldi. Akyazı Çarşısı olarak bilinen yerde yaşanan olayda, kimlikleri belirsiz gençler araç geçişlerini önlemek amacıyla konulan bariyerleri ayaklarıyla vurarak kırdı. Bariyerleri açıp otomobille trafiğe kapalı alana giren şahıslar, bisiklet kullanımının dahi yasak olduğu çarşı içerisine araçla girince vatandaşlar duruma tepki gösterdi.Vatandaş tarafından polise gönderilen görüntü üzerine soruşturma başlatan Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntüler üzerinden şahısları tespit etti. İsimleri tespit edilen şahıslardan otomobil sürücüsüne 'Kamu Malına Zarar Verme ve Yaya Yolunda Araç Kullanmadan' işlem yapıldığı öğrenildi. - SAKARYA