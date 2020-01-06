Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Kasım'da yıllık yüzde 0.8 arttı

Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre, Kasım'da trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 170 bin 769 adet taşıtın;

yüzde 54'ünü otomobil,

yüzde 16.4'ünü kamyonet,

yüzde 14.4'ünü motosiklet,

yüzde 8.2'sini traktör,

yüzde 3.7'sini kamyon

yüzde 2.1'ini minibüs,

yüzde 0.9'unu otobüs,

yüzde 0.3'ünü de özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK verilerine göre, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Ekim'de aylık yüzde 1.4 azalırken, söz konusu düşüş;

motosiklette yüzde 20.1,

otobüste yüzde 0.3 olurken,

özel amaçlı taşıtlarda yüzde 141,

kamyonette yüzde 8.1,

traktörde yüzde 5.6,

minibüste yüzde 2.4,

kamyonda yüzde 2.4,

otomobilde yüzde 1.4 artış görüldü.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0.8 artarken, bu artış;

kamyonda yüzde 61.4,

motosiklette yüzde 42.3,

minibüste yüzde 21.7,

özel amaçlı taşıtlarda yüzde 11.9 ve

- otobüste yüzde 1.3 olurken,

kamyonette yüzde 17.6,

traktörde yüzde 10.8,

otomobilde yüzde 1.5 azaldı.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 67 bin 126 taşıt içinde otomobil yüzde 65.5 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 14.3 ile motosiklet, yüzde 12 ile kamyonet, yüzde 5.0 ile traktör, yüzde 1.5 ile kamyon, yüzde 1.0 ile minibüs, yüzde 0.6 ile otobüs ve yüzde 0.1 ile özel amaçlı taşıtlar takip etti.

Ocak-Kasım döneminde 607 bin 595 69 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 308 bin 470 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 299 bin 125 adet arttı.

Kasım ayında devri yapılan toplam 921 bin 379 adet taşıt içinde otomobil yüzde 73.7 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15.6 ile kamyonet, yüzde 3.5 ile motosiklet, yüzde 3.0 ile traktör, yüzde 1.8 ile kamyon, yüzd 1.8 ile minibüs, yüzde 0.5 otobüs ve yüzde 0.1 ile özel amaçlı taşıtlar izledi.

Kasım sonu itibariyle trafiğe kayıtlı 12 milyon 519 bin 508 adet otomobilin yüzde 38'i dizel, yüzde 37.4'ü LPG, yüzde 24.2'si benzin yakıtlı olup, yüzde 0.1'i elektrikli veya hibrit oldu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0.3 oldu. (Grafik ve Tablo)