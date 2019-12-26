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Trafiğe kış ayarı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 'kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri' uygulanmaya başlandı.

26.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:39 Trafiğe kış ayarı
İl Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 'kış mevsiminde alınacak trafik tedbirleri' uygulanmaya başlandı.

Jandarma trafik sorumluluk alanında, devlet yolu 196 kilometre, il yolu 522 kilometre, köy yolu 3 bin 844 kilometre olmak üzere toplam 4 bin 562 kilometrelik yol ağında 28 jandarma trafik, 4 hızır motosiklet timi ile 24 saat esasına göre tedbirler kapsamında vatandaşlara hizmet veriliyor.

2018-2019 kış mevsiminde 54 yaralanmalı, 63 maddi hasarlı olmak üzere toplam 117 kazada 101 kişi yaralandı. Trafik kazalarının oluşmasında etken olan kış mevsimi koşulları ve trafik güvenliğini olumsuz etkileyen hususlara yönelik (araçların kayması sonucu oluşan kazalar, trafik sıkışıklığı, kara yolunun trafiğe kapanması vb.) alınan tedbirlerle trafik kazalarının en aza indirilmesi ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması hedefleniyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Jandarma, Güncel

Kaynak: İHA

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