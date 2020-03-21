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Trafiği kesip, yol üzerinde eğlendiler

Trafiği kesip, yol üzerinde eğlendilerESKİŞEHİR'de kırmızı ışıkta bekleyen 4 araçtan inen yaklaşık 15 kişilik bir grup, araçlardan açtıkları yüksek müzik eşliğinde yol üzerinde eğlenirken, onları bekleyen onlarca araç sürücüsü araç kornalarıyla tepki gösterdi.

21.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:25
Trafiği kesip, yol üzerinde eğlendiler
ESKİŞEHİR'de kırmızı ışıkta bekleyen 4 araçtan inen yaklaşık 15 kişilik bir grup, araçlardan açtıkları yüksek müzik eşliğinde yol üzerinde eğlenirken, onları bekleyen onlarca araç sürücüsü araç kornalarıyla tepki gösterdi.
Odunpazarı ilçesine bağlı Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'na dün gece kırmızı ışıkta bekleyen 4 otomobilden inen yaklaşık 15 kişilik bir grup yol üzerine yüksek müzik eşliğinde eğlendi. Bu sırada yolda bekleyen araç sürücüleri ise kornalarıyla gruba tepki gösterdi. Yeşil ışık yanmasına eğlenmelerine devam eden grup bir süre sonra araçlarına binerek bulvardan ayrıldı. Asker uğurlama konvoyu olduğu sanılan grubun görüntüleri sosyal medyada yer alırken, kullanıcılar yol kesip eğlenen gruba tepki gösterdi. Trafiği kesip, yol üzerinde eğlendiler

Kaynak: DHA

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Trafiği kesip, yol üzerinde eğlendiler
Etiketler : Güncel

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