Trafiği Rahatlatan Kavşak Düzenlemesi

İlçedeki trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışmalarını sürdüren Bayrampaşa
Belediyesi, Abdi İpekçi
ve Numunebağ caddelerindeki trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmak amacıyla Kadife Kavşağı'nda düzenleme yaptı.
Yapılan düzenleme ile Abdi İpekçi Caddesi'nde seyreden araçlar için kavşaktan Edirne
ve Ankara
yönüne doğrudan bağlantı sağlandı. Düzenleme sonrası belediye önündeki ve Numunebağ Caddesi'ndeki trafik yoğunluğu önemli ölçüde azaldı.
Trafiğe dahil olan araçların artmasıyla yollarda oluşan yoğunluğu tamamen ortadan kaldırmak için ilçedeki yol ve kavşak düzenlemelerinin artarak devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL
Ankara, Edirne, Bayrampaşa, Abdi İpekçi, Güncel
Kaynak: İHA