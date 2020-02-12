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Trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüleri yakalandı

Trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 2 motosiklet sürücüsü yakalandı.

12.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:10Trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüleri yakalandı
Trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 2 motosiklet sürücüsü yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, kentte bazı motosiklet sürücülerinin trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, 34 BGF 895 plakalı motosiklet sürücüsü A.İ.Ç. ve 06 GC 9157 plakalı motosiklet sürücüsü M.A'yı yakaladı.

Sürücü A.İ.Ç'ye, sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmaktan 2 bin 18, yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamaktan 235 olmak üzere toplam 2 bin 253 lira ceza kesildi.

Sürücü M.A'ya tek elle motosiklet kullanmaktan 288, trafik kurallarına uymamaktan 132, zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamaktan 132 olmak üzere 552 lira ceza verildi.

Ayrıca M.A'nın sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Gözaltına alınan sürücüler adli işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezlerine sevk edildi.

Polis, Güncel

Kaynak: AA

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