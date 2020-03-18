Menü
Haberler ›› Güncel ››Trafiği tehlikeye düşüren sürücüler yakalandı - Güncel

Trafiği tehlikeye düşüren sürücüler yakalandı

İstanbul'da asker uğurlama konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren 10 sürücü yakalandı.

18.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:06
İstanbul 'da asker uğurlama konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren 10 sürücü yakalandı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Sarıyer, Başakşehir, Beykoz ve Çekmeköy 'de asker uğurlama konvoyundaki bazı araç sürücülerinin alt geçidi trafiğe kapatıp drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmelerine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen polis, plakalarını belirlediği araç sürücüleri T.T, K.K, Y.B, C.İ.R, İ.G, M.Y, S.S, E.T, S.K. ve M.H.S'yi yakaladı.
Sürücülere toplam 19 bin 791 lira para cezası kesildi. Sürücülerden T.T, C.İ.R, İ.G. ve M.Y. gözaltına alınırken, sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücülerden 2'sinin aynı zamanda ruhsat sahibi olduğu için araçları 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, haklarında adli işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezlerine sevk edildi. Trafiği tehlikeye düşüren sürücüler yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler : Çekmeköy, İstanbul, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor Güncel
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti Güncel
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti