Trafiği tehlikeye düşüren sürücüler yakalandı
İstanbul'da asker uğurlama konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren 10 sürücü yakalandı.
18.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:06
İstanbul 'da asker uğurlama konvoyunda trafiği tehlikeye düşüren 10 sürücü yakalandı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Sarıyer, Başakşehir, Beykoz ve Çekmeköy 'de asker uğurlama konvoyundaki bazı araç sürücülerinin alt geçidi trafiğe kapatıp drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmelerine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen polis, plakalarını belirlediği araç sürücüleri T.T, K.K, Y.B, C.İ.R, İ.G, M.Y, S.S, E.T, S.K. ve M.H.S'yi yakaladı.
Sürücülere toplam 19 bin 791 lira para cezası kesildi. Sürücülerden T.T, C.İ.R, İ.G. ve M.Y. gözaltına alınırken, sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücülerden 2'sinin aynı zamanda ruhsat sahibi olduğu için araçları 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, haklarında adli işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezlerine sevk edildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Sarıyer, Başakşehir, Beykoz ve Çekmeköy 'de asker uğurlama konvoyundaki bazı araç sürücülerinin alt geçidi trafiğe kapatıp drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmelerine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen polis, plakalarını belirlediği araç sürücüleri T.T, K.K, Y.B, C.İ.R, İ.G, M.Y, S.S, E.T, S.K. ve M.H.S'yi yakaladı.
Sürücülere toplam 19 bin 791 lira para cezası kesildi. Sürücülerden T.T, C.İ.R, İ.G. ve M.Y. gözaltına alınırken, sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücülerden 2'sinin aynı zamanda ruhsat sahibi olduğu için araçları 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, haklarında adli işlem yapılmak üzere ilgili polis merkezlerine sevk edildi.
Kaynak: AA
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