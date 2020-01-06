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Trafiği tehlikeye düşüren sürücülere gözaltı

Bağcılar'da düğün konvoyunda havaya ateş açtıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

06.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:16 Trafiği tehlikeye düşüren sürücülere gözaltı
'da düğün konvoyunda havaya ateş açtıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneşli Mahallesi'nde düğün konvoyundaki araç sürücülerinin, havaya ateş açarak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen polis, şüpheli K.K, R.K, B.A, A.K, R.K, K.Ş, Y.T, Ö.A, M.Ş ve H.K. 5 Ocak'ta Bağcılar'da yakaladı.
Şüphelilerden Ö.A, R.K. ve B.A'nın olayda kullandıkları 3 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüphelilere silahlı kanunlara muhalefetten kişi başı 1294 lira idari para cezası kesildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak ve meskun mahalde ateş etmek suçlarından adli işlem yapılmak üzere Güneşli Polis Merkez Amirliğine sevk edildi.

Bağcılar, Güncel

Kaynak: AA

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