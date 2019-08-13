TRAFİĞİ YARIŞ PİSTİNE ÇEVİREN MOTOSİKLETLİLER KAMERADA

*Trafiği yarış pistine çeviren gruptakilerden bazılar makas attı bazıları ise tek tekerle yolda ilerledi.

Şahin BOZKURT/ İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'da bir grup motosikletli, otoyolu adeta piste çevirdi. Motosikletlilerden bazıları yüksek hızla giderken ön tekerlerini kaldırdı. Bazıları ise araçların arasından makas atarak ilerledi. O anlar gruptaki motosikletlilerden birinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntüler TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde kaydedildi. Otoyolda ilerleyen bir grup motosikletli, hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canlarını hiçe sayarak, hem makas attı hem de motosikletlerini tek teker üzerinde sürdü. Geçen salı günü kaydedilen görüntülerde önce bir motosikletli, en sağ şeritten ön tekerini kaldırarak hızla ilerliyor. Ardından başka bir motosikletli, sol şeritte süratle ilerlerken tek tekerini kaldırıyor. Ön tekerini kaldıran motosikletli, hızını arttırdıktan sonra otomobillere makas atıyor. Arkadan gelen başka bir motosikletlinin de arabaların arasından makas attığı görülüyor. Emniyet şeridine giren motosikletli grup, burada da tek teker kaldırarak süratle yollarına devam ediyor. Trafiği birbirine katan motosikletli gruptakilerden biri, bu anları kask kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada yayınladı.

Kaynak: DHA