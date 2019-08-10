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Trafiğin akıcı olduğu E-5 karayolu havadan görüntülendi

Trafiğin akıcı olduğu E-5 karayolu havadan görüntülendi Bayram tatili nedeniyle İstanbul boşaldı, trafik rahatladıİSTANBUL - Kurban Bayramından dolayı vatandaşların İstanbul'u terk etmesiyle, şehir içindeki trafik büyük ölçüde azaldı.

10.08.2019 11:15
Trafiğin akıcı olduğu E-5 karayolu havadan görüntülendi
Trafiğin akıcı olduğu E-5 karayolu havadan görüntülendi
Bayram tatili nedeniyle İstanbul boşaldı, trafik rahatladı
İSTANBUL - Kurban Bayramından dolayı vatandaşların İstanbul'u terk etmesiyle, şehir içindeki trafik büyük ölçüde azaldı. Bayram arefesi olan Cumartesi sabahı trafiğin akıcı olduğu E-5 karayolu havadan görüntülendi.
Kurban Bayramı nedeniyle memleketlerine giden ya da tatile çıkan vatandaşlar İstanbul'u terk etti. Vatandaşların şehirden gitmesiyle, bayram arefesi olan Cumartesi günü trafik yoğunluğunda azalma oluştu. Bayram tatili nedeniyle İstanbul boşalırken, şehrin trafiği rahatladı. E-5 karayolunda da normalden farklı olarak sabah saatlerinde trafiğin akıcı olduğu gözlendi. Araç sürücüleri, tıkalı olmayan yollarda rahatça seyahat edebildi.
Trafiğin akıcı olduğu E-5 karayolu drone ile havadan görüntülendi.
İstanbul'da trafiğin akıcı olmasıyla ilgili konuşan bir vatandaş, "İstanbul trafiği çok güzel oldu, rahatladı. Millet hayırlısıyla bayramını yapsın gelsin. Her zaman böyle olmuyor, bugün çok güzel" dedi.
Trafiğin akıcı olduğu E-5 karayolu havadan görüntülendi

İstanbul, Genel

Kaynak: İHA

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