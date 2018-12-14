Trafik Afiş Yarışması Sonuçlandı

Gelibolu
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından Trafik Haftası
dolayısıyla "Akıllı Ol, Trafikte Farkında Ol" sloganıyla düzenlenen afiş yarışması sonuçlandı.
Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen afiş yarışmasınında dereceye girenler, yapılan değerlendirme sonucunda belirlendi.
Buna göre, ilkokullar kategorisinde Gazi Süleyman Paşa
ilkokulu öğrencilerinden Melis Su Mandacı, ortaokullar kategorisinde Gelibolu İmam Hatip Ortaokulu İlvenur Aslan, liseler kategorisinde de Atatürk
Mesleki Teknik Anadolu Lisesi
Ceyda Danabaş birinci oldu.
Öğrencilere başarı belgesi ile hediyeleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca tarafından verildi.
Yarışmada dereceye giren afişlerin ilçedeki panolarda sergileneceği bildirildi.
Trafik Haftası,Gelibolu
14 Aralık 2018 Cuma 17:29