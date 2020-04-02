Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Trafik azaldı, arabalı vapurlar yayalara kaldı

Trafik azaldı, arabalı vapurlar yayalara kaldı Korona virüs önlemleri nedeniyle trafik azalınca Çubuklu'dan İstinye'ye giden arabalı vapurlarda araç sürücülerinden çok yayalar seyahat etmeye başladı.

02.04.2020 09:57 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:59
Trafik azaldı, arabalı vapurlar yayalara kaldı
İSTANBUL - Korona virüs önlemleri nedeniyle trafik azalınca Çubuklu'dan İstinye 'ye giden arabalı vapurlarda araç sürücülerinden çok yayalar seyahat etmeye başladı. İstinye-Çubuklu arabalı vapur iskelesindeki sakinlik kameralara yansıdı.
Korona virüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar İstanbul trafiğinin boşalmasına neden oldu. Trafik oranının oldukça azalmasından sonra vatandaşlar Şehir Hatları Feribot seferleri yerine köprüleri ve alternatif güzergahları kullanmaya başladı. Vatandaşların köprü ve alternatif güzergahları kullanmaya başlamasından sonra Şehir Hatları Feribot seferini yapan İstinye Çubuklu hattını kullanan kişi sayı 3 ile 5 araca kadar düştü. Arabalı vapurları araç sürücülerinden daha çok yayaların kullandığı görüldü.
Feribot seferlerini kullanan kişi sayısının çok az olduğunu belirten bir vatandaş ise, "Korona virüs nedeniyle hayat durmuş durumda gördüğünüz gibi vatandaşlar feribotu kullanmıyorlar bir kaç araç çıkıyor köprüleri kullanıyorlar. Feribotu şu anda kimse tercih etmiyor" diye konuştu. Trafik azaldı, arabalı vapurlar yayalara kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, İstinye, Genel

Haberin Videosu :

Trafik azaldı, arabalı vapurlar yayalara kaldı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Trafik azaldı, arabalı vapurlar yayalara kaldı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

11:58: ABD'den koronavirüs açıklaması: 4 hastadan biri belirtileri göstermiyor - Haberler 11:57: 300'den fazla ameliyat geçiren Kayra'nın tedavisi yarım kaldı - Haberler 11:56: Prens Harry'den Kraliyet'e "konaklı" mesaj - Haberler 11:56: Otoyolda binlerce araç ve vatandaş korona virüs denetimine girdi - Haberler 11:56: Çocuklara 'Kucak dolusu' moral - Haberler 11:37: Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak - Haberler 11:13: İstanbul'da ateşi yüksek çıkan hasta, koronavirüs testi yaptırmamak için sağlık görevlilerine direndi - Haberler 11:08: İBB, salgın günlerinde tartışmalara konu olan otobüs hattının AKBİL basım sayılarını paylaştı - Haberler 10:59: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, koronadan vefat eden Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı yayınladı - Haberler 10:10: Koronavirüs salgınında bu iki hafta neden önemli? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yanıtladı - Haberler 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi 08:19: Burdur, 2 kişi ile Kovid-19 vakasına en az rastlanan il oldu