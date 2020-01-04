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Trafik cezası yememek için gurup kurdu, 8 yıl sonra ehliyetini kaptırdı

Trafik polislerinin uygulamalarından ve radar araçlarından kaçmak için sosyal medyada kurduğu grup sayesinde 8 yıl boyunca hiç ceza yemeyen ve radara yakalanmayan Togay Kömür bu sefer yakayı ele verdi.

04.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:25 Trafik cezası yememek için gurup kurdu, 8 yıl sonra ehliyetini kaptırdı
Trafik polislerinin uygulamalarından ve radar araçlarından kaçmak için sosyal medyada kurduğu grup sayesinde 8 yıl boyunca hiç ceza yemeyen ve radara yakalanmayan Togay Kömür bu sefer yakayı ele verdi.

8 yıl önce sosyal medyada 'nin ilk radar çevirme ağını kuran ' Radar ve Çevirme' gurubunun sahibi Togay Kömür, Bodrum'da uygulama esnasında trafik ekiplerine yakalandı. Muğla'da trafik polislerinin radar ve uygulamalarına takılmamak için sosyal medyadan grup kuran Togay Kömür 8 yıl sonra ilk defa trafik kontrolüne takıldı. Sosyal medya aracılığıyla radarların ve uygulamaların nerede olduğunu bir birine bildiren gurubun yöneticisi ehliyetini kaptırdı. Muğla ve ilçelerindeki tüm Sosyal medya grubundan esprili bir dille ehliyetini kaptırdığını paylaşan Kömür, "Sonunda ehliyeti kaptırdık, vatana millete hayırlı olsun. Bu grup çalışmıyor arkadaşlar; kapatıyorum" mesajı yayımladı. Kömürcü mesajında, "8. Yılın sonunda yakalandık abilere. 0.74, Niye söylemiyorsunuz Bodrum Cafer Paşa Cad. çevirme" dedi.

Paylaşımında bir de not düşen Kömür, "Edit: Arkadaşlar abartmayalım yorumlarda, terbiye sınırını aşanı engelliyorum direkt. Grup sahibi olarak esprili bir paylaşım sadece. Veryansın yok, şikayet yok. Türkiye'nin ilk radar grubunu ben kurdum ve nihayetinde az bir alkolle yakalandım. Tabii ki ilginç bir görüntü çıktı ortaya, ben de ceza yiyebiliyorum. Polis arkadaşlarla bir hatıra. Abartmayın, teşekkürler herkese" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA

Türkiye, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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