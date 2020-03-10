Trafik dedektifi öğrencilerden Mehmetçik'e asker selamı
Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında Kınık Ortakokulu'nda düzenlenen eğitim sonrası öğrenciler asker selamı vererek Mehmetçiklere destek oldu.
10.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:16
Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen "Trafik Dedektifleri" projesi kapsamında Kınık Ortakokulu'nda düzenlenen eğitim sonrası öğrenciler asker selamı vererek Mehmetçiklere destek oldu.
Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkeze bağlı Kınık orotakolu'nda eğitim gören öğrencilere eğitim verildi. Eğitimlerde öğrencilere, trafik şaret ve levhaları, emniyet kemeri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, karşıdan karşıya geçme ve güvenli oyun alanları konusunda bilgiler verildi. Seminer sonunda Jandarma Trafik Timleri öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.
Proje ile trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturularak, mevcut algının değiştirilmesi, böylelikle Türkiye'nin gelecekte trafiği güvenli, ulaşımı konforlu bir ülkeye dönüşmesi amaçlanıyor. Trafik Dedektifleri projesinde, geleceğin sürücü adaylarını,trafik kurallarını tam anlamıyla bilen ve bu konuda sorumluluk alan bireylere dönüştürmeyi hedefleniyor. Trafik bilinci aşılamayı hedefleyen projede, eğitime katılan çocuklara "Trafik dedektifi" unvanı verilerek trafik konusunda bilinçli bir davranış modeli geliştirmeleri bekleniyor. - ÇORUM
Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkeze bağlı Kınık orotakolu'nda eğitim gören öğrencilere eğitim verildi. Eğitimlerde öğrencilere, trafik şaret ve levhaları, emniyet kemeri, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, karşıdan karşıya geçme ve güvenli oyun alanları konusunda bilgiler verildi. Seminer sonunda Jandarma Trafik Timleri öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.
Proje ile trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturularak, mevcut algının değiştirilmesi, böylelikle Türkiye'nin gelecekte trafiği güvenli, ulaşımı konforlu bir ülkeye dönüşmesi amaçlanıyor. Trafik Dedektifleri projesinde, geleceğin sürücü adaylarını,trafik kurallarını tam anlamıyla bilen ve bu konuda sorumluluk alan bireylere dönüştürmeyi hedefleniyor. Trafik bilinci aşılamayı hedefleyen projede, eğitime katılan çocuklara "Trafik dedektifi" unvanı verilerek trafik konusunda bilinçli bir davranış modeli geliştirmeleri bekleniyor. - ÇORUM
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Trafik dedektifi öğrencilerden Mehmetçik'e asker selamı
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