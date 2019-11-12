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Trafik Dedektifleri Projesi Manisa'da uygulandı

Jandarma Komutanlığı tarafından Opet sponsorluğunda başlatılan Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Manisa'daki öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi.

12.11.2019 18:06 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:06Trafik Dedektifleri Projesi Manisa'da uygulandı
Komutanlığı tarafından Opet sponsorluğunda başlatılan Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 'daki öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi.
ilçesi Bakır Mahallesinde bulunan Hilmi Bakırlı İlköğretim Okulunda verilen eğitim programında İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nezir Yücel, öğrencilere trafik güvenliği ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.
AA muhabirine açıklama yapan Yücel, proje ile çocukların trafik konusunda bilinçlendirilmeleri ve sorumlu birer birey olmalarının hedeflendiğini belirterek, "Geleceğimiz olan çocuklarımızdan beklentilerimiz büyük. Yetiştirdiğimiz trafik dedektifleri binlerce hayatın kararmasını engelleyebilir." dedi.
OPET'in Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ile birlikte gerçekleştirdiği Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Trafik Hizmetleri'nde görevli 135 personel eğitim almış ve görev yaptıkları bölgelerde trafik dedektifliği eğitimleri vermeye başlamıştı.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Kırkağaç, Jandarma, Manisa, Ekonomi

Kaynak: AA

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