Trafik denetiminde ilginç görüntüler.
Trafik denetiminde ilginç görüntüler.
13.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:51
Trafik denetiminde ilginç görüntüler...Ceza yememek için direksiyonda yer değiştirdiler, drone'dan kaçamadılarDrone ile tespit edilen kural ihlali yapan 146 araç sürücüne 67 bin TL ceza kesildi
ESKİŞEHİR - Eskişehir 'de, insansız hava aracı (drone) ile yapılan trafik denetimlerine ilginç görüntüler yansıdı. Kent merkezinde trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama noktalarına yaklaşık 100 metre kala, sürücü belgesiz ve sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanan kişiler araç içinde/dışında yer değişikliği yaptıkları anlar drone kamerasına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentin birçok noktasında hem karadan hem de havadan trafik denetimleri aralıksız devam ediyor. Son olarak, görevli trafik ekipleri tarafından planlamalar dahilinde drone kullanılarak yapılan denetimlerde, uygulama alanı öncesinde durarak araç içerisinde ya da araç dışında bagaj açılıp kamufle olarak kullanılarak yolcu ile yer değişikliği yapan kişiler tespit edildi. Daha sonra havadan çekilen görüntülerle araçlar, uygulama noktalarında polis ekiplerince durduruldu. Sürücü belgesiz ve sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanan sürücülere ve yine son 1 ayda diğer kural ihlali yaptığı drone ile tespit edilen 146 araç sürücüsünün sürücü belgesine ve tescil plakasına Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden toplam 67 bin 710 TL Trafik İdari Para Cezası kesildi.Öte yandan emniyet müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Planlamalar ve ihbarlar dahilinde yapılan trafik denetimleri kararlılık ve titizlikle sürdürülmektedir" diye belirtildi.
ESKİŞEHİR - Eskişehir 'de, insansız hava aracı (drone) ile yapılan trafik denetimlerine ilginç görüntüler yansıdı. Kent merkezinde trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulama noktalarına yaklaşık 100 metre kala, sürücü belgesiz ve sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanan kişiler araç içinde/dışında yer değişikliği yaptıkları anlar drone kamerasına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentin birçok noktasında hem karadan hem de havadan trafik denetimleri aralıksız devam ediyor. Son olarak, görevli trafik ekipleri tarafından planlamalar dahilinde drone kullanılarak yapılan denetimlerde, uygulama alanı öncesinde durarak araç içerisinde ya da araç dışında bagaj açılıp kamufle olarak kullanılarak yolcu ile yer değişikliği yapan kişiler tespit edildi. Daha sonra havadan çekilen görüntülerle araçlar, uygulama noktalarında polis ekiplerince durduruldu. Sürücü belgesiz ve sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanan sürücülere ve yine son 1 ayda diğer kural ihlali yaptığı drone ile tespit edilen 146 araç sürücüsünün sürücü belgesine ve tescil plakasına Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden toplam 67 bin 710 TL Trafik İdari Para Cezası kesildi.Öte yandan emniyet müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Planlamalar ve ihbarlar dahilinde yapılan trafik denetimleri kararlılık ve titizlikle sürdürülmektedir" diye belirtildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Trafik denetiminde ilginç görüntüler.
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